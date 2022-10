Gasoduto Nord Stream 2 não registra mais vazamentos no Mar Báltica

publicidade

O gasoduto Nord Stream 2 não registra mais vazamentos no Mar Báltico porque alcançou um equilíbrio entre a pressão do gás e a da água. "A pressão da água fechou mais ou menos o gasoduto, de modo que o gás que está dentro não pode sair", disse Ulrich Lissek, porta-voz do Nord Stream 2. "A conclusão é que ainda há gás no local", acrescentou.

Lissek disse que não é possível avaliar a quantidade gás no gasoduto. "Esta é a pergunta de um milhão de dólares", afirmou. A informação sobre o vazamento no Nord Stream 1, consideravelmente maior, ainda não está disponível.

Os gasodutos Nord Stream 1 e 2, que ligam a Rússia com a Alemanha, estão no centro das tensões geopolíticas desde que Moscou interrompeu o fornecimento de gás para a Europa. A medida foi uma suposta represália às sanções adotadas pelas potências ocidentais após a invasão russa da Ucrânia.

Embora os gasodutos não estejam operacionais no momento, os dois continham gás antes de um aparente ato de sabotagem que provocou quatro vazamentos. Um relatório publicado na sexta-feira por Dinamarca e Suécia concluiu que os vazamentos foram provocados por explosões submarinas correspondentes a centenas de quilos de explosivos.

Todos os vazamentos, detectados na segunda-feira, estão no Mar Báltico, perto da ilha dinamarquesa de Bornholm.

Veja Também