Geromel é desfalque do Grêmio diante do Cruzeiro, revela David Braz

O zagueiro David Braz revelou em entrevista coletiva nesta quarta-feira que Pedro Geromel vai desfalcar o Grêmio na partida desta quinta contra o Cruzeiro. O capitão do Tricolor treinou em separado durante o início da tarde; fez trabalhos na academia e foi a única ausência na atividade com bola. "Não sei ainda (o time que joga). A única coisa que sei é que o Geromel está fora dessa partida. Então, estamos à disposição para poder atuar. Se confirmar minha escalação, estarei fazendo 22 jogos com a camisa do Grêmio. Fico muito feliz", afirmou o jogador.

O time comandado por Renato Portaluppi entra em campo a partir das 19h15min contra a Raposa, que luta para não ser rebaixada à Série B pela primeira vez em sua história. "Vamos encontrar uma equipe que vai em busca do objetivo de se livrar dessa situação. Sabemos da dificuldade que vai ser contra uma grande equipe, que não está vivendo um bom momento, mas vai fazer o possível para sair dessa situação", disse o jogador, que ainda comentou que o Tricolor tem metas no Brasileirão.

"Nosso objetivo é deixar o Grêmio nas primeiras colocações. Existe uma pequena chance de terminarmos em terceiro, se igualarmos a pontuação do Palmeiras", disse, ressaltando a importância do confronto. Ele pregou cuidado contra os adversários, pois entende que farão um jogo de vida ou morte: "Acredito que muitos grandes jogadores já passaram por esse momento. Mas é assim, um campeonato difícil que tem que estar trabalhando todo tempo firme e forte, ter o apoio da torcida. Eles têm jogadores que podem dar conta do recado e por isso acredito que vamos ter dificuldades no jogo de amanhã", frisou.

“Espero ficar aqui por muito tempo”

Braz ainda falou sobre seu desempenho com a camisa tricolor e as razões pelas quais escolheu assinar contrato até o fim de 2021 com o clube. "Todos sabiam da responsabilidade que eu tinha, porque tem dois titulares que são ídolos da torcida, que tem história no clube e muitos diziam que não tinha espaço", lembrou, ressaltando que, graças ao trabalho de revezamento entre as competições de mata-mata e pontos corridos, conseguiu jogar.

"Quando eu cheguei, conversei com todos e a gente viu o trabalho de estar revezando a equipe. Fiz 17 jogos no Brasileiro, não fiquei sem jogar, tive minhas oportunidades. O que me chamou a atenção para vir para o Grêmio foi o clube. Está sempre brigando por título, organizado, numa cidade boa, torcida me recebeu muito bem. Não foi só a questão de ter as oportunidades, mas tudo no Grêmio me encantou. Espero ficar por muito tempo porque estou muito feliz aqui", finalizou.