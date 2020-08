Governo alemão considera "bastante provável" envenenamento do opositor russo Alexei Navalny

publicidade

O governo da Alemanha considera "bastante provável" que o opositor russo Alexei Navalny, hospitalizado em estado de coma em Berlim, tenha sido vítima de um envenenamento. "Trata-se de um paciente que de maneira bastante provável foi vítima de um ataque com veneno", declarou o porta-voz do governo alemão, Steffen Seibert, ao justificar a proteção policial oferecida no hospital de Berlim.

"A suspeita não abrange o fato de Navalny ter se envenenado, e sim que alguém envenenou Navalny e o governo alemão leva a suspeita muito a sério", disse o porta-voz. "Não houve convite formal (do governo alemão), mas, por razões humanitárias, ele pôde entrar no país a pedido de sua família", completou Seibert.

O homem de 44 anos está em coma desde quinta-feira. Naquele dia, ele teve um colapso de grande dor em um vôo da Sibéria para Moscou e foi tratado pela primeira vez em uma clínica em Omsk, após uma escala de emergência. Aqueles ao seu redor presumem que o crítico do Kremlin foi envenenado. Os médicos russos que inicialmente o trataram, entretanto, falaram de problemas metabólicos e declararam que a oposição não havia sido envenenada.

"Nós salvamos sua vida com grande esforço e trabalho", disse o médico-chefe Alexander Murachowski na segunda-feira. "Se tivéssemos encontrado algum tipo de veneno que fosse de alguma forma confirmado, teria sido muito mais fácil para nós. Teria sido um diagnóstico claro, um estado claro e um tratamento conhecido", disse Anatoly Kalinichenko, médico sênior do hospital.

Eles também negaram as alegações de que as autoridades russas estavam deliberadamente atrasando a autorização de saída de Navalny para encobrir o envenenamento. No sábado, foi apenas depois de alguma hesitação que ele pôde ser levado à Alemanha para tratamento. Entre outras coisas, as forças de segurança do hospital em Omsk inicialmente não permitiram que a equipe da oposição trocasse ideias com médicos que haviam viajado especialmente da potência europeia.

As investigações estão em andamento e uma entrevista coletiva está marcada para ocorrer na segunda-feira. Segundo a sua equipe, ele está "estável", não se conhecem mais pormenores. No Charité, o político russo está sob a proteção da Polícia Federal Criminal (BKA). Vários serviços de emergência já estavam em frente à entrada do hospital em Berlin-Mitte no domingo. A esposa de Navalny e um de seus confidentes mais próximos tiveram permissão para vê-lo.