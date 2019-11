Governo boliviano levará queixa contra Morales a Haia por crimes contra a humanidade

publicidade

O governo de Jeanine Áñez anunciou que levará uma queixa internacional contra o ex-presidente Evo Morales perante o Tribunal Penal Internacional (TPI) de Haia, nos Países Baixos, nos próximos dias por crimes contra a humanidade, apoiados pelo áudio atribuído ao ex-presidente e no qual ele é ouvido coordenando com um líder de suas bases bloqueios pelo país. "Na próxima semana, abriremos uma ação internacional em Haia. Vamos apresentá-lo por crimes contra a humanidade (...) não pode ser assim, deve haver um precedente no país e no mundo", informou o ministro do Governo Arturo Murillo durante uma entrevista à rede internacional da CNN.

"Não é possível que um cidadão normal faça isso, é ainda pior com um ex-presidente; um homem que disse que amava seu povo, então ele ama seu povo? Enviando-o para matar", completou. Murillo disse que ouviu "o áudio 10, 20, 30 vezes" e que foi"uma grande decepção e uma grande dor ver que quem manda e a mão negra por trás é Evo Morales".

Ele acrescentou que nesta quinta-feira o gabinete jurídico do Ministério do Governo registrará uma queixa interna contra o ex-mandatário perante o Ministério Público. "É claro que aqui temos sedição, terrorismo e revolta armada, e isso tem uma pena de até 30 anos, e cuidado: Morales não é mais presidente, seu julgamento será por meios normais, ele não tem tratamento especial", acrescentou.