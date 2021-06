Grande incêndio no centro de Londres

Um grande incêndio, que gerou uma densa fumaça, ocorreu nesta segunda-feira perto de uma estação de trem e metrô no centro de Londres que teve que ser evacuada, provocando a intervenção de cerca de 100 bombeiros, informaram os serviços de resgate.

"O incidente não é considerado de natureza terrorista", informou a polícia de Londres, que teve que fechar várias ruas.

Três estabelecimentos comerciais localizados sob os trilhos da estação de Elephant Castle pegaram fogo, assim como três carros estacionados perto e uma cabine telefônica, informaram os bombeiros no Twitter, pedindo ao público que evite a região e feche as janelas.

Entre os vídeos compartilhados no Twitter pelos bombeiros da capital britânica, um deles mostrava uma grande explosão sob os arcos do viaduto. A polícia de transportes informou que a estação foi evacuada e os trens não estão parando nela.

There are now 15 fire engines and around 100 firefighters tackling the fire in #ElephantandCastle. Our 999 Control Officers have taken 44 calls to the blaze pic.twitter.com/AwZBnv2T6M