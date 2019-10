Grande marcha em Santiago reúne mais de meio milhão de pessoas

publicidade

Mais de meio milhão de pessoas convergiam nesta sexta-feira de vários pontos de Santiago a uma praça do centro, exigindo reformas em um sistema econômico que consideram desigual e repetindo lemas contra o governo por responder com militares à pior convulsão social no Chile em três décadas. A grande marcha contra as políticas sociais do governo de Sebastián Piñera reúne nesta sexta-feira mais de 500.000 pessoas e continua em ascensão no centro de Santiago, em um clima de efervecência popular e "de forma pacífica", informou a Intendência da capital.

"Novo informe de @Carabdechile informa uma concentração acima de 500 mil pessoas (e em aumento)", informou a Intendência de Santiago no Twitter faltando quase uma hora para o início da manifestação multitudinária, em alusão aos dados da Polícia chilena.

ACTUALIZACIÓN: A esta hora (18:08) @Carabdechile informa más de 820 mil personas concentradas de forma pacífica y familiar en Plaza Baquedano. #RMdeTodos pic.twitter.com/P9oUfxGZgC — Intendencia RM 🇨🇱 (@IntendenciaRM) October 25, 2019

Entoando canções populares durante a ditadura de Augusto Pinochet (1973-90), pulando e exibindo bandeiras chilenas e mapuches (povos originários do chile), os manifestantes se reuniram nas largas avenidas da capital para atender à convocação da "Maior Passeata do Chile", uma semana depois de um dos países mais estáveis da América Latina se ver mergulhado em sua pior crise social.

"Provavelmente será a maior de todos os tempos. Pedimos justiça, honestidade, ética no governo, não é que queiramos o socialismo, o comunismo; queremos menos empresas privadas, mais Estado e as propostas feitas (por Piñera esta semana) vão arruinar o orçamento para subsidiar as empresas privadas", disse à AFP Francisco Anguitar, de 38 anos, que trabalha em desenvolvimento de inteligência artificial.

Em sua passagem pelo palácio presidencial de La Moneda, com milhares de pessoas insultando o presidente e os militares que isolavam esta área no centro de Santiago, Anguitar enfatizou: "O que queremos é algo bem feito", em alusão às mudanças sociais que reivindicam. Estas manifestações aparecem nas ruas como um movimento enorme e bem organizado, mas carecem de líderes identificáveis, foram convocadas sobretudo por redes sociais e promovem protestos contra as sedes militares e meios de comunicação com panfletos que pedem para "não ligar a TV".

As músicas "El baile de los que sobran" e "Por qué no se van", que tornaram famoso o grupo de rock chileno Los Prisioneros quando Pinochet governava o país com mão de ferro, são candadas por milhares de jovens na casa dos 20 anos, eufóricos e que não temem o toque de recolher, nem os militares que patrulham as ruas desde a sexta-feira passada após um decreto de emergência emitido pelo presidente Piñera.

Depois de sete dias com o país semi-paralisado e alguns setores produtivos de Santiago operando a medias o nada, a bolsa desabou apenas na segunda-feira e depois seguiu sem grandes alterações, assim como o dólar, embora tenha registrado uma alta esta semana, se mantém ao nível similar do mesmo mês do ano passado.