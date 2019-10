Greta Thunberg debocha das declarações de Putin a seu respeito

publicidade

A sueca Greta Thunberg, um símbolo da consciência climática da juventude global, zombou no Twitter das declarações do presidente russo, Vladimir Putin, que a descreveu nesta semana como "menina gentil". Em seu perfil no Twitter, a militante ambientalista, que possui 2,7 milhões de seguidores, agora se apresenta como "uma menina gentil, mas mal informada", em referência às declarações de Putin feitas na quarta-feira.



O presidente russo comentou o discurso emotivo de Greta em 23 de setembro, na Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque. "Tenho certeza de que Greta é uma menina gentil, muito sincera, mas os adultos devem evitar levar adolescentes e crianças a situações extremas. Devem protegê-los de emoções extremas que podem destruí-los", declarou Putin, que afirma não compartilhar do "entusiasmo geral" produzido pelo discurso da jovem.



"Ninguém explicou a Greta que o mundo de hoje é complicado e multiforme, que está se desenvolvendo rapidamente e que há pessoas na África e em muitos países asiáticos que querem viver no mesmo nível de prosperidade que na Suécia", acrescentou Putin.



O presidente russo disse, no entanto, que são "notícias muito boas que jovens e adolescentes atraiam a atenção para os grandes problemas de hoje em dia". "Com certeza, é preciso apoiá-los", completou. Em seu perfil no Twitter, Greta Thunberg já havia ironizado as palavras de Donald Trump a seu respeito.