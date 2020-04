Greta Thunberg doa 100 mil dólares para a luta contra o novo coronavírus

publicidade

A ativista climática sueca Greta Thunberg doou um prêmio de 100 mil dólares que ganhou do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) para a luta contra o novo coronavírus, anunciou nesta quinta-feira (30) o organismo mundial.

"Assim como a crise climática, a pandemia de coronavírus é uma crise dos direitos das crianças", afirmou Thunberg, de 17 anos, em um comunicado divulgado pelo Unicef. "Afetará todas as crianças, agora e a longo prazo, mas os grupos vulneráveis serão os mais afetados", completou. "Peço a todos que deem um passo à frente e se unam a mim no apoio ao trabalho vital do Unicef para salvar as vidas das crianças, proteger sua saúde e continuar com sua educação".

A ONG dinamarquesa de combate à pobreza Human Act vai igualar a doação de 100 mil dólares, completa o comunicado.

Como prevenir o contágio do novo coronavírus

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, há pelo menos cinco medidas que ajudam na prevenção do contágio do novo coronavírus:

• lavar as mãos com água e sabão ou então usar álcool gel.

• cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.

• evitar aglomerações se estiver doente.

• manter os ambientes bem ventilados.

• não compartilhar objetos pessoais.