Greve no aeroporto de Barcelona cancela 100 voos

Uma greve neste fim de semana dos funcionários em terra do aeroporto de Barcelona, o segundo maior da Espanha, pode afetar cerca de 1.000 voos. A companhia aérea espanhola Vueling, do grupo britânico IAG, já anunciou nesta sexta-feira o cancelamento de 112 conexões com origem ou destino a Barcelona devido à greve do pessoal da Iberia, empresa do mesmo grupo.



O impacto pode ir além das companhias aéreas da IAG, uma vez que os 2.700 funcionários convocados à greve em 27 e 28 de julho também "atendem a 27 companhias no aeroporto de Barcelona", disse o ministério do Desenvolvimento. "O número de voos afetados pode ser da ordem de 1.000 durante o período período de greve", acrescentou.



Para mitigar a incidência do protesto em um fim de semana que marca o começo ou o fim das férias para muitos turistas, o ministério estabeleceu serviços mínimos de 54% em voos internacionais e 32% em voos nacionais. Os funcionários da Iberia anunciaram no dia 11 de julho a convocação desta greve para denunciar a "falta de pessoal" e o "abuso de horas extras" sofrido pela força de trabalho, especialmente durante a alta temporada de julho e agosto.