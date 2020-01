Guaidó consegue entrar no Parlamento da Venezuela e faz discurso

publicidade

O líder da oposição Juan Guaidó, ratificado no domingo como chefe parlamentar por votos da oposição, tomou a palavra nesta terça-feira no Palácio Legislativo da Venezuela, depois que os militares tentaram bloquear sua entrada, informaram jornalistas da AFP. "Aqui estamos dando a cara", exclamou Guaidó, do pódio presidencial da Assembleia Nacional unicameral, depois de cantar o hino nacional.

A oposição da Venezuela tem enfrentado dificuldades depois que os parlamentares apoiados pelo governo anunciaram que estavam assumindo o controle do que os partidários de Guaidó descreveram como a última instituição democrática do país, a Assembleia Nacional. Guaidó atuou como presidente da Assembleia Nacional no último ano e a usou como sua plataforma para obter reconhecimento internacional. Esperava-se que ele fosse reeleito como líder da legislatura no domingo, mas Guaidó foi impedido de participar por vários outros parlamentares.

O ex-aliado da oposição Luis Parra se declarou o líder da Assembleia Nacional, alegando ter ganho os votos de 81 parlamentares. A oposição refuta essa contagem e diz que 100 parlamentares, a maioria, votaram em Guaidó em uma sessão legislativa realizada em um jornal venezuelano.