Guarda Nacional retira famoso ônibus de “Na Natureza Selvagem”, no Alasca

publicidade

A Guarda Nacional do Exército do Alasca retirou, nessa quinta-feira, o famoso ônibus de “Na Natureza Selvagem”, localizado próximo ao rio Teklanika. Doze guardas trabalharam em conjunto com o Departamento de Recursos Naturais (DRN) para a remoção do veículo, feita pro um helicóptero.

Conhecido como “ônibus mágico”, ou “ônibus 143”, o veículo da década de 1940 abandonado atraia a atenção de turistas que, na tentativa de encontrá-lo, acabavam se machucando ou precisando de serviços de busca. Entre 2009 e 2017, segundo dados do DRN, houve 15 operações de busca relacionadas ao ônibus.

“Ônibus mágico” ficou conhecido após o livro “Into the Wild”, de John Krakauer’s, publicado em 1996 e pela adaptação em filme, “Na Natureza Selvagem”, de 2007. Obras retratam a vida do aventureiro de 24 anos, Chris McCandless, que resolveu mudar seu estilo de vida escolhendo viver mais perto da natureza, onde ficou até morrer de fome após 114 dias, em 1992.

Segundo o comissário do DRN, Corri Ferge, veículo será armazenado em um local seguro até que todas as opções sobre um ambiente apropriado e permanente para o ônibus sejam discutidas.

Alaska Guardsmen airlift "Into the Wild" bus This afternoon, Alaska Army National Guard Soldiers assigned to 1st... Publicado por Alaska National Guard em Quinta-feira, 18 de junho de 2020

*Estagiária sob supervisão de Tiago Medina