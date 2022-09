Guarda real desmaia durante velório de rainha Elizabeth II

publicidade

Um guarda real desmaiou na noite desta quarta-feira durante o funeral da rainha Elizabeth II, em Londres, na Inglaterra. As imagens da transmissão oficial do evento captaram o momento em que um homem, que estava diante do caixão, desmaiou.

No minuto anterior a queda, é possível ver o guarda real cambaleando e quase caindo por pelo menos duas oportunidades. Em seguida, ele se mantém de pé por cerca de 30 segundos, até cair com o rosto virado para o chão.

A queda do guarda real aconteceu justamente no momento em que havia a troca entre os agentes que vigiam o caixão da rainha Elizabeth II, que ficará exposto ao público até a próxima segunda-feira.

Logo após a queda do guarda, a transmissão oficial do evento interrompeu o ao vivo de dentro de Westminster Hall e passou a exibir imagens do lado de fora do prédio. Cerca de cinco minutos depois, o caixão da rainha voltou a ser mostrado. Não há informações sobre o estado de saúde do guarda ou os motivos que o levaram a cair.

