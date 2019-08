Homem armado é preso em loja do Walmart nos Estados Unidos

publicidade

Um rapaz de 20 anos armado com um fuzil foi preso nessa quinta-feira em uma loja do Walmart em Springfield, no estado de Missouri, centro-oeste dos Estados Unidos. Ele foi acusado de "ameaça terrorista" pela polícia. Dmitriy Andreychenko entrou no local usando um colete à prova de balas e uniforme militar e foi detido por um bombeiro armado fora de serviço até a chegada das autoridades.

O incidente, na cidade de 160 mil habitantes, foi resolvido sem disparos ou vítimas. O caso acontece menos de uma semana depois do ataque que deixou 22 mortos em um Walmart de El Paso, Texas, e de outro tiroteio em Dayton, Ohio, em que nove pessoas morreram.