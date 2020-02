Hubei confirma mais 116 mortes por Covid-19

publicidade

As autoridades sanitárias da província chinesa de Hubei anunciaram nesta sexta-feira (noite de quinta-feira no Brasil) que mais 116 pessoas morreram devido à epidemia Covid-19, elevando o número de vítimas fatais na China a 1.483. De acordo com as informações oficiais, também foram registrados nas últimas 24 horas 4.823 novos casos da infecção, a maioria pacientes diagnosticados "clinicamente", sem exames laboratoriais.

Na véspera, as autoridades anunciaram 242 falecimentos e mais de 14,8 mil casos de contágio, após modificarem os critérios de contagem e incluir pacientes diagnosticados apenas com a ajuda de radiografias. Em toda a China continental, já são 64,6 mil pessoas contaminadas pelo vírus, que surgiu em dezembro em Wuhan, capital da província de Hubei.

Com a adoção dos novos critérios de contagem de casos, os números subiram na quinta-feira e, apesar de permanecerem altos, houve uma pequena queda na sexta-feira em relação ao dia anterior. O novo método de contagem não exige mais um exame laboratorial que confirme a presença do coronavírus como um resultado positivo, e agora uma radiografia pulmonar é suficiente. A modificação permite às autoridades de saúde mobilizar recursos mais rapidamente para oferecer tratamento às pessoas doentes.