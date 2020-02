Impeachment foi 'terrível provação', avalia Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira ter sofrido uma "terrível provação" durante o processo de impeachment, do qual foi absolvido na noite de quarta-feira. Em sua primeira reação pública após ser absolvido pelo Senado, afirmou que foi posto sob "uma terrível provação por algumas pessoas muito corruptas e desonestas". "Eles fizeram tudo que foi possível para nos destruir e, fazendo isso, machucaram muito nossa nação", declarou Trump em um café da manhã de oração transmitido pela televisão. Falando com uma voz incomumente rouca, Trump informou que, mais tarde, fará um pronunciamento na Casa Branca.

O Republicano, que sai fortaelecido na correida pela reeleição, acrescentou que tratará de sua determinação de impedir que o que aconteceu durante seu impeachment se repita. "Não gosto de pessoas que usam sua fé como justificativa para fazer o que eles sabem que é errado", alfinetou, em uma aparente referência ao senador Mitt Romney, único republicano a votar contra o presidente em na acusação de abuso de poder, uma das duas discutidas no senado ontem.

Had failed presidential candidate @MittRomney devoted the same energy and anger to defeating a faltering Barack Obama as he sanctimoniously does to me, he could have won the election. Read the Transcripts!