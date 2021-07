Incêndio atinge galpão da Cinemateca Brasileira, na zona oeste de São Paulo

publicidade

Um incêndio atingiu na tarde desta quinta-feira, 29, o galpão da Cinemateca Brasileira, no bairro Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo. O prédio abriga o acervo fotográfico da instituição. Corpo de Bombeiros recebeu a ocorrência às 18h04 e, de acordo com o órgão, 11 viaturas estão trabalhando no local. Ainda não há registro de nenhuma vítima e a causa do fogo não foi descoberta.

A Cinemateca Brasileira é administrada hoje pela Secretaria Nacional do Audiovisual, braço da Secretaria Especial de Cultura e subjugada ao Ministério do Turismo. Ainda em 2016, um dos galpões da Cinemateca foi atingido por um incêndio que destruiu mil rolos de filmes, correspondentes a 500 obras - a maior parte cinejornais.