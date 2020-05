Incêndio em edifício de 48 andares nos Emirados Árabes deixa 7 feridos

publicidade

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas em um grande incêndio ocorrido nesta terça-feira, em um prédio residencial de 48 andares em Sharjah, no leste dos Emirados Árabes Unidos (EAU), segundo informações do governo do emirado, que acrescentou que os bombeiros conseguiram retirar as pessoas e controlar o fogo.

De acordo com a imprensa local e publicações de testemunhas nas redes sociais, o fogo começou na Torre Abbco por volta das 21h (local, 14h de Brasília) e forçou a saída imediata das pessoas de vários edifícios da área.

Algumas imagens mostram o prédio em chamas e fragmentos incandescentes caindo. A imprensa dos EAU noticiou que alguns veículos estacionados nas proximidades foram atingidos.

Sharjah é um dos emirados mais importantes e de crescimento mais rápido do país e funciona como uma espécie de cidade dormitório de Dubai para muitos funcionários na capital econômica emiradense.