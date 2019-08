Indonésia vai construir capital política para substituir Jacarta, ameaçada pelo aquecimento global

publicidade

A capital política da Indonésia em breve deixará de ser Jacarta, megalópole congestionada e ameaçada pelas mudanças climáticas. O presidente do país, Joko Widodo, anunciou na segunda-feira que um local na ilha de Bornéu Oriental, “com baixo risco de desastre natural, como inundação, terremoto, tsunami ou erupção vulcânica”, foi selecionado para realocação. A nova cidade será construída entre as cidades de Balikpapan e Samarinda, em meio a uma área de floresta tropical com alta biodiversidade.

A construção deve custar cerca de 33 bilhões de dólares e começar a partir de 2021. Ele pode começar a se mudar de escritórios a partir de 2024 e o projeto será financiado pelo governo e por empresas privadas. - parcerias públicas, segundo o ministro do Planejamento, Bambang Brodjonegoro. "Nós não queremos fazer isso com pressa, mas queremos fazer isso o mais rápido possível", disse Jokowi no vídeo do YouTube postado por seu escritório.

O governo realizou estudos nos últimos três anos e uma equipe encarregada de analisar os locais recomendou três províncias. “Como resultado desses estudos, a nova capital será construída em parte da regência de North Penajam Paser e parte da regência de Kutai Kertanegara, em Kalimantan Oriental", disse o presidente em um comunicado. A futura localidade ainda não foi oficialmente batizada. "O fardo atual de Jacarta é muito pesado como um centro político, econômico e financeiro, bem como para comércio e serviços. Desde que é independente, a Indonésia nunca escolheu sua capital", disse.

O anúncio surge no momento em que as preocupações crescem sobre o futuro de Jacarta. A megalópole, que se desenvolveu no local da antiga capital Batávia, estabelecida pelos colonizadores holandeses há quase 500 anos, vê parte de seu território afundar na água. No ritmo atual, um terço da cidade pode acabar no mar até 2050, segundo especialistas em meio ambiente. Lar de cerca de 30 milhões de pessoas, a cidade é enfraquecida pelo planejamento urbano deficiente e pelo fato de que grande parte da população não tem rede de abastecimento de água e se baseia nas águas subterrâneas, o que leva ao colapso de bairros inteiros.

idodo disse que enviou uma carta à Câmara dos Deputados sobre a decisão e que o governo prepararia um projeto de lei sobre a transferência para a aprovação da Câmara o quanto antes. O plano de mudar a administração da ilha de Java foi anunciado pela primeira vez pelo chefe da Agência de Desenvolvimento Nacional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, em abril. O novo local deve funcionar como o centro política, enquanto Jacarta continuará sendo o centro econômico e de negócios do país.