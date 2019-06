Inflação na Venezuela ultrapassa 1 milhão por cento, alerta FMI

publicidade

A inflação na Venezuela ultrapassa mais de 1 milhão por cento, segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI). Milu de Almeida, conselheira das comunidades pela Venezuela, diz que o povo que ganha um salário mínimo não consegue chegar aos produtos e dá um exemplo: "um litro de leite está em 12 mil (bolívares), e o salario mínimo é de 40 mil".



Muitos dos comerciantes, como já não confiam no valor da moeda oficial, pedem as trocas comerciais em dólares, "o que é ilegal", afirmou Milu. Uma reunião conjunta está sendo realizada nesta segunda-feira em Nova Iorque entre o Grupo de Contato Internacional para a Venezuela e o Grupo de Lima. O objetivo do encontro é contribuir para uma solução pacífica e democrática para a crise no país.