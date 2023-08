Inundações deixam pelo menos 10 mortos no norte da China

publicidade

Ao menos 10 pessoas morreram em inundações na província de Hebei, perto de Pequim, provocadas pelas chuvas torrenciais que afetam o norte da China, anunciaram as autoridades neste sábado (5).

O balanço de Baoding, uma das cidades mais afetadas da província, a 150 quilômetros da capital chinesa, é provisório.

Até meio-dia de sábado, mais de 600.000 pessoas foram retiradas de áreas consideradas de risco, de acordo com a prefeitura.

A China registrou nos últimos meses vários fenômenos meteorológicos extremos, de ondas de calor até chuvas torrenciais, que provocaram muitas vítimas fatais.

Os desastres naturais deixaram 147 mortos ou desaparecidos no mês passado, após as chuvas mais intensas já registradas na capital do país.

O ministério chinês da Gestão de Emergências afirmou que 142 mortes ou desaparecimentos registrados em julho foram provocados por inundações ou desastres geológicos.