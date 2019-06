Irã diz que exército americano "não tem o que fazer" no Golfo Pérsico

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, afirmou nesta segunda-feira que o exército americano não tem razões para atuar na região depois que Washington anunciou novas sanções contra a República Islâmica. Donald Trump "tem 100% de razão no fato de que o exército americano não tem o que fazer no Golfo Pérsico", escreveu Zarif em um tuíte no qual fez alusão explícita a estas sanções. "A retirada de suas forças é perfeitamente conforme os interesses dos Estados Unidos e do mundo", acrescentou o político.

.@realDonaldTrump is 100% right that the US military has no business in the Persian Gulf. Removal of its forces is fully in line with interests of US and the world. But it's now clear that the #B_Team is not concerned with US interests—they despise diplomacy, and thirst for war.