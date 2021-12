Irã diz que não enriquecerá urânio a mais de 60% em caso de fracasso das negociações

publicidade

O Irã não tem a intenção de enriquecer urânio a mais de 60% em caso de fracasso das negociações sobre seu programa nuclear, afirmou o diretor da Organização Iraniana de Energia Atômica, Mohammad Eslami. Ele foi entrevistado pela agência de notícias russa RIA Novosti. "Nossos objetivos relacionados ao enriquecimento de urânio estão atendendo às nossas necessidades industriais e de produção ... e às de nosso povo", disse.

Após cinco meses de interrupção, as negociações para salvar o acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano de 2015 foram retomadas em novembro em Viena entre os países negociadores (Alemanha, França, Reino Unido, China, Irã e Rússia). Depois de uma pausa de 10 dias e vários avanços no plano técnico, as conversações devem recomeçar na segunda-feira.

O pacto de 2015 afundou após a saída dos Estados Unidos em 2018, durante a presidência de Donald Trump. As novas negociações têm como objetivo levar de volta ao acordo o governo dos Estados Unidos, que atualmente participa indiretamente, enquanto Teerã se recusa a manter conversas diretas com Washington.

De acordo com um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), a quantidade de urânio acumulada pelo Irã, calculada no início de novembro em 2.489,7 kg, supera em mais de 12 vezes o limite autorizado pelo acordo de 2015. Se Teerã continuar com o desenvolvimento de suas atividades atômicas no ritmo atual, restariam apenas "algumas semanas" para salvar o pacto, disse o negociador dos Estados Unidos, Rob Malley, durante a semana.