Israel anuncia bombardeio de 50 alvos na Síria em 2020

Israel bombardeou cerca de 50 alvos na Síria em 2020, de acordo com um relatório anual divulgado nesta quinta-feira pelas Forças Armadas do país, que raramente comentam sobre suas operações no país vizinho. No relatório, o exército israelense indica que "aproximadamente 50 alvos foram bombardeados na frente síria", sem dar mais detalhes.

Israel realizou centenas de ataques na Síria desde o início da guerra em 2011, contra tropas do governo, forças aliadas iranianas e combatentes do movimento xiita libanês Hezbollah. O Estado hebreu desaprova a presença de forças iranianas nos arredores de seu território, já que a República Islâmica é um de seus principais inimigos.

Os últimos ataques atribuídos a Israel na Síria ocorreram na quarta-feira. De acordo com a agência oficial síria Sana, um soldado sírio foi morto e vários outros ficaram feridos no ataque contra uma posição militar perto de Damasco. "Não comentamos as informações da mídia estrangeira", respondeu o exército israelense, que raramente confirma os detalhes de suas operações na Síria, conforme relatado de ONGs e da imprensa.

Consultada pela AFP, uma porta-voz militar disse que os números apresentados no relatório correspondem a 20 de dezembro. O documento também indica que aeronaves israelenses fizeram 1.400 excursões "operacionais" em 2020, sem dar mais detalhes.

Em relação à Faixa de Gaza, 176 foguetes foram disparados deste enclave palestino controlado pelo movimento islâmico Hamas contra o território israelense, dos quais 80 foram interceptados pelo sistema de defesa antimísseis e 90 caíram em terrenos baldios, de acordo com o relatório do exército.

Hamas e Israel travaram três guerras desde 2008. Na terça-feira, o Hamas e outros grupos armados realizaram exercícios militares conjuntos na Faixa de Gaza para homenagear o aniversário da guerra de 2008 com Israel, na qual 1.440 palestinos e 13 israelenses morreram.