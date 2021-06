Israel testa laser aerotransportado para derrubar drones

Israel anunciou nesta segunda-feira que havia usado um laser aerotransportado para derrubar drones em uma série de testes. O novo sistema de laser, instalado a bordo de uma pequena aeronave civil e "testado na semana passada", permite alvejar qualquer objeto voador, incluindo "drones, obuseiros, foguetes, mísseis balísticos", disse Yaniv Rotem, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Ministério da Defesa de Israel.

For the first time ever: the Israel MOD and @ElbitSystemsLtd and the IAF have successfully completed a series of interception tests employing an airborne, High-Power Laser system. Israel is among the first countries in the world to demonstrate such capabilities. 1/3 pic.twitter.com/F0Egg6HUI6