Itália inaugura nova ponte de Gênova dois anos após tragédia

publicidade

A Itália inaugurou, nesta segunda-feira, a nova ponte de Gênova (noroeste), dois anos depois de a antiga ter desabado deixando 43 mortos, em uma cerimônia que não contou com os familiares das vítimas, que a consideram inadequada. Aviões da patrulha acrobática da aeronáutica espalharam fumaça com as cores da bandeira italiana e sobrevoaram a ponte no momento em que o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, cortou a faixa inaugural no final da tarde.

"Não assistiremos à inauguração, não queremos que a tragédia termine em um carnaval", declarou à AFP Egle Possetti, representante dos familiares das vítimas, que perdeu sua irmã, o cunhado e dois sobrinhos.

A ponte foi construída por várias empresas italianas e consiste de uma estrutura branca com um formato que lembra a parte inferior de um barco, uma homenagem à história marítima de Gênova.

Em 14 de agosto de 2018, sob uma chuva forte, a ponte Morandi, um dos eixos essenciais para o comércio com a Europa e para viagens turísticas, desabou, arrastando dezenas de veículos.

A tragédia resultou em uma dura batalha judicial - ainda em andamento - na qual as famílias acusam principalmente a empresa de manutenção, uma subsidiária do grupo Atlantia, de propriedade da família Benetton, a maior concessionária de rodovias da Itália. A investigação preliminar deve ser concluída em outubro e o julgamento está previsto para começar no início do ano que vem, afirmou o representante dos familiares das vítimas.