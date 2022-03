Itamaraty diz que 13 brasileiros não querem sair da Ucrânia

publicidade

Dos brasileiros que ainda estão na Ucrânia, 13 não querem sair do país. A informação foi confirmada pelo Itamaraty na tarde desta quinta-feira (3). Segundo a pasta, quase 130 pessoas já entraram em contato com as representações diplomáticas do Brasil em Kiev e Varsóvia. Dessas pessoas, 110 querem voltar para o Brasil, sendo que 70 já informaram onde estão na Ucrânia e os outros 40 não conseguiram informar suas localizações.

De acordo com a pasta, as duas aeronaves disponibilizadas pela FAB estão preparadas para buscar os cidadãos brasileiros na Polônia. A FAB afirmou que serão usados dois modelos cargueiros KC-390. Uma delas sai da base em Brasília, na próxima segunda-feira (7).

"Sob orientações do Ministério da Defesa e coordenação do Ministério das Relações Exteriores [MRE], [a FAB] colocou de prontidão duas aeronaves KC-390 Millennium para possível transporte de brasileiros evacuados da Ucrânia", informou a FAB, em nota.

Os brasileiros que ainda estão na Ucrânia começaram a ser evacuados, de trem, para as proximidades da fronteira com a Romênia. "As aeronaves são do mesmo modelo utilizado em outras missões humanitárias internacionais: o transporte de donativos para as vítimas da explosão em Beirute, capital do Líbano, em 2020; e o apoio emergencial à tragédia causada pelo terremoto ocorrido em agosto de 2021 no Haiti", completa o texto da FAB. O espaço aéreo da Ucrânia está fechado em razão do ataque da Rússia. As fronteiras terrestres seguem abertas para a saída de estrangeiros e pessoas com mais de 60 anos.

