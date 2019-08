Japão ordena evacuação de 240 mil por chuvas torrenciais

publicidade

As autoridades japonesas lançaram nesta quarta-feira um alerta e ordenaram a evacuação de 240 mil pessoas diante de chuvas torrenciais e inundações no sudoeste do arquipélago, onde uma pessoa morreu. "O risco de desastre é extremamente elevado", declarou em entrevista coletiva um funcionário da agência nacional de meteorologia.

"Observamos níveis inéditos de chuva nas cidades para as quais emitimos alertas especiais. É preciso adotar o máximo de precaução", declarou o especialista Yasushi Kajiwara. A região mais afetada é Kyushu (ilha do sudoeste), em particular os departamentos de Saga, Nagasaki e Fukuoka.

A partir dos dados disponíveis, as autoridades locais determinaram a evacuação (voluntária) de cerca de 240 mil pessoas, e recomendaram o deslocamento de até um milhão de pessoas. Os canais de TV exibiram imagens de bairros inteiros inundados por água e lama, com veículos quase totalmente submersos. Em Shiga, um homem morreu quando seu carro foi arrastado pela água, informou à AFP um funcionário local.