Jean Castex é o novo primeiro-ministro da França

O presidente francês, Emmanuel Macron, designou nesta sexta-feira Jean Castex, que foi o coordenador do delicado período de flexibilização do confinamento pelo coronavírus, como novo primeiro-ministro do país, anunciou o Palácio do Eliseu.

Castex, um conservador de 55 anos, próximo ao ex-presidente Nicolas Sarkozy (2007-2012), é prefeito de Prades, uma pequena cidade do sudoeste da França, e assumiu em abril a coordenação da estratégia de desconfinamento.