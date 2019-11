Jeanine Añez diz que Evo Morales não participará das novas eleições na Bolívia

publicidade

A presidente interina da Bolívia, Jeanine Añez, criticou que Evo Morales continua fazendo declarações políticas e "incitando" a população boliviana em seu "desejo prolongado de poder". Ela anunciou que o Ministério das Relações Exteriores fará uma reclamação oficial ao México, onde o ex-mandatário está asilado. "Está violando todos os protocolos porque não deveria fazer declarações públicas. O México deveria exigir que Don Evo Morales cumprisse os protocolos de asilo e não insistisse com o país. Acho realmente vergonhoso o que está acontecendo", afirmou.

Ela também anunciou que o ex-líder cocaleiro, bem como seu ex-vice-presidente, Alvaro García Linera, não poderá participar nas próximas eleições. "Não estão autorizadas para um quarto mandato. Eu sugeriria ao Movimiento al Socialismo (MAS) que procure novos candidatos", comentou. Ela planeja anunciar a data da votação quando terminar de formar seu gabinete ministerial.

Jeanine assumiu em sessão sem quórum no Congresso, após boicote do partido que comandou o país durante 13 anos. Ela disse que convocará as eleições com ou sem a ajuda da bancada da sigla. "Nós a levaremos adiante, querendo ou não. Embora incitem à violência, esse governo de transição garantirá ao povo o chamado para eleições nacionais com profissionais transparentes. Se eles não quiserem fazer parte, procuraremos os mecanismos necessários, pois o país precisa saber que as eleições serão realizadas", defendeu.