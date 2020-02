Jeff Bezos compra imóvel em Los Angeles por US$ 165 milhões

publicidade

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, acaba de comprar um imóvel de luxo em Los Angeles por 165 milhões de dólares, um novo recorde na cidade da Califórnia, informou o Wall Street Journal. De acordo com o jornal, Jeff Bezos comprou a propriedade, a Warner Estate, do magnata dos meios de comunicação David Geffen.

A negociação quebrou o recorde de preço pago por um imóvel na área Los Angeles. A marca anterior havia sido estabelecida ano passado pelo empresário Lachlan Murdoch, que pagou 150 milhões de dólares pela propriedade de Bel-Air utilizada na série de televisão "The Beverly Hillbillies" ("A Família Buscapé", no Brasil).

A Warner Estate foi projetada na década de 1930 para Jack Warner, cofundador do estúdio Warner Brothers. Localizada em Beverly Hills, no condado de Los Angeles, inclui casas de hóspedes, quadra de tênis e um campo de golfe. Bezos é considerado o homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em mais de 110 bilhões de dólares.

A Amazon, gigante da internet fundada e dirigida por Bezos, inicialmente se concentrava nas vendas on-line, mas expandiu suas atividades para outras áreas. Atualmente o grupo é um dos principais nomes na computação em nuvem e seu sistema Alexa domina o mercado de assistentes de voz pessoais. A Amazon também opera um dos maiores serviços de streaming do planeta.