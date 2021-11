Joe Biden comete gafe e dorme durante discurso na COP26

publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi flagrado nesta segunda-feira dormindo durante um discurso na abertura da COP26, cúpula da ONU que debate as mudanças climáticas, em Glasgow, na Escócia.

O flagra foi divulgado pelo jornalista Zach Purser Brown, do jornal The Washington Post, no Twitter. No vídeo é possível ver Biden dando algumas piscadas longas até cair no sono, momentos antes de ser acordado por um dos participantes do evento.

Biden appears to fall asleep during COP26 opening speeches pic.twitter.com/az8NZTWanI — Zach Purser Brown (@zachjourno) November 1, 2021

Durante seu discurso, Biden disse que os Estados Unidos farão investimentos históricos em energia limpa, cortarão 1 gigatonelada de gases poluidores até 2030 e pretendem zerar as emissões até 2050.

“Vamos agir, vamos fazer o que for necessário, vamos aproveitar a enorme oportunidade que temos diante de nós ou vamos fazer as gerações futuras sofrer?”, enfatizou o presidente dos EUA.

Uma das partes mais importantes do Acordo de Paris, os norte-americanos voltaram ao tratado durante a gestão Biden, após saírem do pacto no fim do governo de Donald Trump, em novembro de 2020.

