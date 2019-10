Jornalista turco é preso após ofensiva na Síria

publicidade

O editor do site de um jornal de oposição turco foi preso nesta quinta-feira pela polícia, informou seu superior, enquanto as autoridades tentam silenciar as críticas dos internautas sobre sua operação na Síria. "O responsável do nosso site, Hakan Demir, foi preso após ser detido em sua casa esta manhã", disse a publicação, Birgün, em comunicado.



"Acreditamos que essa prisão esteja relacionada às informações publicadas em nosso site". Birgün, um pequeno jornal da oposição de esquerda, costuma criticar a Justiça turca. O jornal não especificou a que artigos se referia, mas na quarta-feira foi alvo de críticas por ter relatado que civis perderam a vida durante a ofensiva turca na Síria, algo que Ancara negou.



Por outro lado, a polícia turca anunciou na quarta-feira à noite que havia investigado 78 internautas suspeitos de terem feito "propaganda" nas redes sociais contra a operação que Ancara está realizando no nordeste da Síria contra a milícia curda das Unidades de Proteção do Povo (YPG).