Kiev é alvo de bombardeios russos durante visita de chefe da ONU à Ucrânia

A capital da Ucrânia, Kiev, foi alvo de ataques na noite desta quinta-feira, durante a visita do secretário-geral da ONU, António Guterres, constataram jornalistas da AFP. Correspondentes da France-Presse viram um edifício em chamas na região bombardeada, os primeiros ataques russos contra Kiev desde meados de abril. "Pela tarde, o inimigo disparou contra Kiev. Dois ataques sobre o distrito de Shevchenkovsky", confirmou o prefeito Vitali Klitschko, ao acrescentar que "as informações sobre vítimas estão sendo levantadas".

Por sua vez, o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, denunciou os ataques como "um ato de barbárie" e assinalou que os mesmos foram realizados com mísseis de cruzeiro. "Ataques com mísseis no centro de Kiev durante a visita oficial de António Guterres", escreveu no Twitter, por sua vez, Mykhailo Podolyak, conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

"Ontem, (Guterres) estava sentado em uma mesa enorme no Kremlin. Hoje, há explosões sobre sua cabeça", ironizou Podolyak, ao se referir à visita realizada, na terça-feira, a Moscou, onde foi recebido pelo presidente russo, Vladimir Putin. "Esta é a prova de que precisamos de uma vitória rápida sobre a Rússia e que todo o mundo civilizado deve se unir em torno da Ucrânia. Temos que agir de forma rápida. Mais armas, mais esforços humanitários, mais ajuda", disse o chefe da administração presidencial, Andriy Yermak.

Além disso, Yermak pediu que a Rússia seja privada de seu direito de veto no Conselho de Segurança da ONU. O secretário-geral da ONU chegou nesta quinta-feira à Ucrânia, onde está previsto que ele visite Bucha e Irpin, duas localidades nos subúrbios de Kiev. Os ucranianos acusam as forças russas de cometer crimes contra a população civil.

Guterres se reuniu com o presidente ucraniano e lamentou que o Conselho de Segurança "fracassara" em pôr fim à guerra iniciada em 24 de fevereiro com a invasão russa da Ucrânia.