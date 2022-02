Kiev vive quarta madrugada de explosões e bombardeio russo

publicidade

O dia amanheceu (horário local) neste domingo na capital da Ucrânia, Kiev. O local voltou a ser alvo de bombardeios russos na madrugada. Trata-se do quarto dia de ataques desde o começo da invasão da Rússia. As forças armadas do país vizinho tentam ganhar território na principal cidade da Ucrânia e continuam atacando pontos estratégicos na tentativa de minar a resistência local.

Entretanto, os ucranianos estão resistindo. Até o momento, as forças ucranianas mantinham o controle da Capital, Kiev. Em publicação nas redes sociais, o Ministério da Defesa do país questionou: "Onde estão aqueles que iriam tomar Kiev em duas horas?". O governo também pediu para que a população permanecesse em resistência e enalteceu a luta do povo.

De acordo com o governo ucraniano, no começo da manhã, os russos conseguiram avançar até a cidade de Kharkiv. A segunda maior do país.

Звернення МОУ @oleksiireznikov

Дорогі українці!

72 години опору.

Три доби, які назавжди змінили нашу країну і світ.

Де всі ті,хто обіцяв за 2 години захопити Київ?Де вони?Я їх не бачу. Я лише чую,як вони виправдовуються.

Натомість я бачу героїчну армію...https://t.co/kUD5Ir216x pic.twitter.com/K3Av7GvuAV — ВОЇНИ УКРАЇНИ🇺🇦 (@ArmedForcesUkr) February 27, 2022

Um dos alvos da madrugada deste domingo foi uma refinaria de petróleo em Vasylkil, cidade ao sul de Kiev, a cerca de 37 km da capital. Ainda não há dados sobre possíveis feridos no ataque.

O bombardeio aconteceu poucas horas após o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, afirmar em pronunciamento no sábado que o país lutará o tempo necessário para dar fim à ação russa no território ucraniano. "Lutaremos o tempo que for necessário para libertar o país. Se as crianças nascem em abrigos, mesmo quando o bombardeio continua, então o inimigo não tem chance nesta indubitavelmente guerra popular", afirmou o presidente em pronunciamento divulgado nas redes sociais.

Os ataque ocorrem depois de jornalistas de diferentes nacionalidades relatarem a veículos internacionais como o jornal "The New York Times" que diversas sirenes foram disparadas em Kiev anunciando um possível ataque maciço russo no começo desta madrugada, na tentativa de tomar cidades importantes da Ucrânia.

Escalada da violência

"Em nossa terra, há mais de 100 mil invasores atirando violentamente em prédios residenciais", disse o presidente ucraniano no sábado. O registro de um prédio residencial parcialmente destruído em Kiev foi uma das imagens de destaque da guerra neste sábado. Duas pessoas ficaram feridas. Em outro bairro, uma casa foi atingida e três pessoas morreram, segundo o governo ucraniano.

O Exército russo recebeu ordens no sábado para expandir sua ofensiva contra a Ucrânia, apesar do crescente protesto internacional em sentido contrário, alegando que Kiev teria rejeitado negociar uma trégua.

"Hoje, todas as unidades militares receberam a ordem de ampliar a ofensiva em todas as direções [na Ucrânia], de acordo com o plano de ataque", afirmou o Ministério de Defesa russo em comunicado.

EUA, Canadá, UE e Reino Unido anunciam expulsão de bancos russos do sistema Swift

Estados Unidos, Canadá, União Europeia e Reino Unido acordaram bloquear bancos russos "selecionados" do sistema global de mensagens financeiras Swift. Além disso, vão impor "medidas restritivas" ao Banco Central da Rússia em retaliação à invasão da Ucrânia.

As medidas foram anunciadas conjuntamente como parte de uma nova rodada de sanções financeiras destinadas a "responsabilizar a Rússia e garantir coletivamente que esta guerra seja um fracasso estratégico para (o presidente russo Vladimir) Putin".

