Laboratório chinês produz possível vacina contra o coronavírus

Em um laboratório no norte de Pequim, um homem talvez possua o tão esperado antídoto. Vestido com um jaleco branco, ele exibe uma das primeiras vacinas experimentais contra o novo coronavírus.

Sinovac Biotech é um dos quatro laboratórios chineses autorizados a realizar ensaios clínicos. Embora sua vacina ainda não tenha sido testada, o grupo privado diz que está pronto para produzir 100 milhões de doses por ano para combater o vírus, que apareceu na China no final de 2019.

O laboratório pode estar confiante. Em 2009, ele superou seus concorrentes e se tornou o primeiro no mundo a lançar uma vacina contra a gripe suína H1N1. Em suas vastas instalações em Changping, na grande periferia da capital, os técnicos de laboratório controlam a qualidade da vacina experimental, com base em patógenos inertes, já produzidos em milhares de cópias. E já tem um nome: "Coronavac".

Testada em macacos

Embora o tratamento ainda esteja longe de ser homologado, o fabricante deve demonstrar que é capaz de produzir em larga escala e sujeitar lotes ao controle das autoridades. Daí o lançamento da produção mesmo antes do final dos ensaios clínicos.

No meio da corrida global para encontrar o antídoto há muito aguardado, menos de uma dúzia de laboratórios até agora iniciaram testes em humanos, de acordo com a Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres.

Entre eles, Sinovac, que garante que obteve resultados promissores em macacos, antes de administrar seu soro pela primeira vez a 144 voluntários em meados de abril, em Jiangsu, no leste da China.

Mas o laboratório fundado em 2001 não se pronunciará sobre a data em que a injeção de meio mililitro poderá ser comercializada. "É a pergunta que todo mundo faz", reconhece Liu Peicheng, diretor da marca. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a produção de uma vacina pode levar entre 12 e 18 meses.

Testes no exterior

O laboratório chinês, que emprega 1 mil funcionários, espera obter os primeiros resultados sobre a segurança do produto até o final de junho, nas fases 1 e 2 dos testes, disse à AFP Meng Wining, diretor de relações internacionais.

Os testes consistem em verificar se a vacina é perigosa para os seres humanos. Para garantir sua eficácia, um estudo de fase 3 deve ser realizado em portadores do vírus.

O problema é que agora "apenas alguns casos por dia são relatados na China", diz Meng. A menos que haja uma segunda onda epidêmica na China, o grupo precisará testá-la com diagnósticos positivos no exterior.

"Atualmente, estamos em contato com vários países da Europa e Ásia", diz ele. "Um estudo de fase 3 normalmente envolve milhares de pessoas. Não é fácil obter esse número em nenhum país", alerta.

O grupo empreendeu no sul de Pequim a construção de uma fábrica de produção com capacidade para 100 milhões de doses, que deve estar operacional antes do final do ano."Trabalhamos dia e noite, em três turnos, o que significa que não perdemos um minuto", diz Meng.

Levada à população mundial, uma possível vacina Sinovac não seria suficiente para proteger o planeta. Mas Meng assegura que o grupo, listado na Nasdaq, está aberto a "colaborações" com parceiros estrangeiros, aos quais já vende vacinas contra gripe ou hepatite.

Ser o primeiro a fornecer uma solução contra a Covid-19 seria uma espécie de vingança para a China, ansiosa por fazer esquecer que a pandemia surgiu em seu solo."Recebemos muito apoio do governo chinês", diz Meng. "Não muito dinheiro", mas cooperação com institutos públicos dos quais Sinovac obtém cepas virais.

Pequim também aprovou o ensaio clínico de outras três vacinas experimentais: uma da Escola Militar de Ciências Médicas e do grupo de biotecnologia CanSino, outra do Instituto de Produtos Biológicos e do Instituto Wuhan de Virologia, cidade onde surgiu o novo coronavírus, e a última do grupo China Biotics, que iniciou testes na terça-feira entre 32 voluntários.

Como prevenir o contágio do novo coronavírus

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, há pelo menos cinco medidas que ajudam na prevenção do contágio do novo coronavírus:

• lavar as mãos com água e sabão ou então usar álcool gel.

• cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.

• evitar aglomerações se estiver doente.

• manter os ambientes bem ventilados.

• não compartilhar objetos pessoais.