México estima que Covid-19 deixará 6 mil mortos

As autoridades de saúde do México estima que a Covid-19 deixará cerca de 6 mil mortos no país, quase o triplo das mais de 2.000 mortes relatadas, segundo projeções divulgadas nesta segunda-feira (4).

"Estamos perto do ponto médio da curva da epidemia. Na descida da curva, podemos ter os outros 2.000 ou 3.000, e com eles já teríamos quase 6 mil mortes", disse o subsecretário de Saúde Hugo López-Gatell, durante seu habitual conferência à noite.

O México registrou 24.905 casos positivos e 2.271 mortes na segunda-feira, o que representa 1.434 novos casos confirmados e 117 mais mortes em 24 horas, segundo dados do governo.

No entanto, as autoridades de saúde mexicanas estimam que o total de infecções é maior do que o relatado, já que um bom número de pessoas portadoras do vírus não foi à clínica, é assintomático ou simplesmente não foi diagnosticado corretamente.

O governo mexicano antecipa que o pico da pandemia será atingido na quarta-feira, com alguns hospitais no Vale do México já no limite de sua capacidade de cuidar de pacientes com coronavírus.

O México decretou no final de março uma emergência nacional de saúde para interromper a expansão da Covid-19, suspendendo classes e todas as atividades econômicas não essenciais e sugerindo também isolamento social, medidas que estarão em vigor até 30 de maio.