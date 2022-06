Míssil atinge shopping e deixa ao menos dez mortos e mais de 40 feridos na Ucrânia

publicidade

Pelo menos dez pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas pelo impacto de um míssil russo em um centro comercial do centro da Ucrânia nesta segunda-feira, anunciou o governador regional, alertando que o saldo pode se agravar.

"Dez mortos e mais de 40 feridos. Esta é a situação atual em Kremenchuk por causa do ataque com mísseis", disse Dmytro Lunin, que chefia o governo regional de Poltava.

Ao falar do ataque, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o número de vítimas é difícil de imaginar. Em um vídeo, compartilhado pelo Telegram, ele comentou que o local não representa perigo para o exército russo. "Não tem valor estratégico. O local representa apenas uma tentativa das pessoas de viverem uma vida normal", acrescentou Zelensky.

Russian forces hit a shopping mall by the rocket strike on the city of #Kremenchuk in central Ukraine. Civilian casualties reported pic.twitter.com/n54OoKwB7H — НГУ (@ng_ukraine) June 27, 2022

Shopping ficou destruído após ataque / Foto: Ukraine Emergency Ministry Press Service / AFP / CP

Presidente em reunião com o G7

Presente na reunião de cúpula do G7, realizada nesta segunda-feira, Zelensky fez um apelo aos líderes que integram o bloco para que façam o máximo para acabar com a guerra no país até o fim do ano.

Zelensky, que discursou por videoconferência na reunião que acontece no castelo Elmau na Baviera, apresentou uma mensagem muito forte e disse que é necessário fazer o máximo para tentar acabar com esta guerra antes do fim do ano, destacaram as fones. Ele também pediu aos governantes dos sete países mais ricos do mundo para "intensificar as sanções e manter a pressão" contra a Rússia.

Por outro lado, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que vai fazer a sua primeira viagem ao exterior desde o início da ofensiva contra a Ucrânia. A agenda de Putin envolve uma visita ao Tadjiquistão nesta terça-feira. O chefe de Estado russo também tem uma visita agendada para quarta-feira ao Turcomenistão para participar em uma reunião de cúpula dos países do Mar Cáspio.