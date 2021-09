Macron e Biden conversarão nesta quarta-feira sobre a crise dos submarinos

publicidade

Os presidentes francês Emmanuel Macron e americano Joe Biden conversarão nesta quarta-feira (22) sobre a crise bilateral provocada pela decisão da Austrália de renunciar a um contrato com a França e decidir comprar submarinos dos Estados Unidos, anunciou o porta-voz da presidência em Paris, Gabriel Attal.

A conversa telefônica será um "diálogo para esclarecer" o contexto em que o contrato com a Austrália foi decidido e também "as condições de um novo compromisso americano em uma relação de aliados", disse o porta-voz. A conversa telefônica acontecerá "a pedido do presidente dos Estados Unidos", segundo Attal.

Emmanuel Macron espera obter "explicações sobre a decisão americana de deixar de lado um aliado europeu nessas negociações cruciais na cooperação na região do Indo-Pacífico", acrescentou o porta-voz.

"Esperamos que nossos aliados reconheçam que deveriam ter tido conversas e consultas, as quais não aconteceram, e que isso põe sobre a mesa a questão da confiança, que deve ser retomada com medidas concretas e não só com palavras", insistiu.

Estados Unidos, Austrália e Reino Unido anunciaram, em meados de setembro, uma aliança estratégica para contra-atacarem a China, incluindo a venda dos submarinos nucleares americanos para Canberra, o que retirou os franceses da jogada e fez com que perdessem um contrato milionário, além da influência.