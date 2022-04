Maior produtor mundial de vacinas suspende produção da sua versão da AstraZeneca

publicidade

Maior produtor de vacinas do mundo, o Serum Institute of India interrompeu a produção de sua versão local da vacina anticovid-19 da AstraZeneca devido à queda na demanda. A informação foi divulgada pelo seu CEO, Adar Poonawalla, nesta sexta-feira.

O Serum Institute produziu mais de 1 bilhão de doses de Covishield - sua versão da vacina AstraZeneca - e é o maior fornecedor do programa global Covax para os países mais pobres. A situação contrasta com o que aconteceu há um ano, quando a Índia - conhecida como a "farmácia do mundo" - teve que restringir suas exportações para combater uma terrível onda de contaminação em seu território, levando a uma situação extrema para o sistema de saúde desta nação de 1,4 bilhão de pessoas. As exportações de vacinas foram retomadas em novembro passado.

"Temos 200 milhões de doses em reserva", disse Adar Poonawalla. "Paramos a produção em dezembro. Até sugeri que sejam doadas para quem quiser levá-las", disse ele em um fórum econômico organizado pelo grupo Times Network. "Não sei o que fazer com o produto. Por isso tive que dizer para eles pararem de produzir. Se não, vão expirar", acrescentou.