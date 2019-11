Mais de 80 tumbas profanadas em cemitério judeu na Dinamarca

publicidade

Mais de 80 tumbas foram profanadas em um cemitério judeu no oeste da Dinamarca, anunciou neste domingo a polícia, que abriu uma investigação. "Mais de 80 lápides foram pintadas com grafite verde e algumas foram derrubadas" no cemitério Østre Kikegård, em Randers, informou a polícia da Jutlândia Oriental em comunicado.

"Não há símbolos ou textos escritos nas lápides, mas a pintura foi afetada", afirmou um porta-voz da polícia, Bo Christensen, segundo a agência de imprensa local Ritzau.

Uma queixa foi registrada no sábado à tarde, mas a polícia disse que não sabia a data exata da profanação. O cemitério judeu de Randers foi estabelecido no início do século XIX. Com cerca de 200 pessoas, a cidade tinha a maior comunidade israelense fora de Copenhague. Atualmente, cerca de 6 mil judeus vivem na Dinamarca, especialmente na capital.