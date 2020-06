Mais de US$ 30 bilhões são necessários para vacinas e tratamento contra Covid-19, diz OMS

publicidade

Mais de 30 bilhões de dólares serão necessários para desenvolver testes, vacinas e tratamentos para a Covid-19, informou nesta sexta-feira a Organização Mundial da Saúde, às vésperas de uma conferência de doadores.

A iniciativa internacional lançada no final de abril pela OMS e seus parceiros para acelerar o desenvolvimento, a produção e o acesso equitativo a novos diagnósticos, terapias e vacinas contra o novo coronavírus exigirá "31,3 bilhões de dólares nos próximos 12 meses", afirmou a agência em comunicado.

Como prevenir o contágio do novo coronavírus

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, há pelo menos cinco medidas que ajudam na prevenção do contágio do novo coronavírus:

• lavar as mãos com água e sabão ou então usar álcool gel.

• cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.

• evitar aglomerações se estiver doente.

• manter os ambientes bem ventilados.

• não compartilhar objetos pessoais