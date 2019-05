Manifestação apoia Maduro um ano após sua questionada reeleição

publicidade

Seguidores do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, se mobilizavam nesta segunda-feira em em Caracas para demonstrar seu apoio ao presidente socialista ao cumprir um ano de sua reeleição, considerada ilegítima pelo líder opositor Juan Guaidó. Sob o lema "Marcha da Vitória", com bandeiras partidárias e camisas vermelhas, símbolo do chavismo, centenas de pessoas se reuniram para se manifestar pelo centro da capital, indo da Plaza Morelos ao palácio presidencial de Miraflores. Um discurso de Maduro é esperado para marcar a ocasião.

"Celebramos o primeiro aniversário da vitória popular de 20 de maio, dia em que os venezuelanos decidiram em favor da paz, da democracia e da liberdade", escreveu Maduro no Twitter, acrescentando: "Aqui manda o Povo!".

Celebramos el 1er Aniversario de la victoria popular del #20May, día en el que los venezolanos decidimos en favor de la Paz, la democracia y la libertad. Hoy, en indisoluble unión Cívico–Militar, defendemos esa elección soberana con coraje y valentía ¡Aquí Manda el Pueblo! pic.twitter.com/p3aeLNyOb7 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 20 de maio de 2019

Ainda na rede social, o presidente venezuelano disse que se por um lado enfrentam "agressões, mentiras, perseguições e bloquios do imperialismo", por outro trabalham "incansavelmente" para proporcionar ao povo "habitação, saúde, educação, emprego, segurança social e estabilidade política". "Rumo ao Socialismo Comunal!", concluiu.