Menos de 0,5% da população brasileira foi testada para Covid-19

Três meses após o primeiro caso de coronavírus no País, cerca de 900 mil brasileiros foram testados até o momento para diagnóstico da doença, segundo dados do Ministério da Saúde. Do total de 871,8 mil exames realizados na rede pública e nos cinco maiores hospitais da rede privada, 235,8 mil deram resultado positivo. O número representa menos de 0,5% da população.

O secretário substituto de Vigilância Sanitária em Saúde do Ministério da Saúde, Eduardo Macário, que apresentou os dados em entrevista coletiva nesta terça-feira, admitiu que o Brasil "não testa na quantidade ideal ou necessária para a sua magnitude", mas o resultado atual ainda é "muito melhor do que em meses anteriores". "É importante que os testes sejam feitos e uma ação seja desencadeada."

Segundo Macário, os dados da Saúde ainda não incluem todos os hospitais particulares, e sim as cinco maiores redes. A pasta está em fase de conclusão de uma rede nacional de dados para a saúde, que vai integrar todas as informações laboratoriais da rede pública e privada.

Ele disse, ainda, que o Ministério da Saúde pretende ampliar o número de pessoas testadas e implementar uma ação de monitoramento de contatos para aqueles com suspeita ou diagnóstico de Covid-19.