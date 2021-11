Merkel afirma que restrições na Alemanha contra Covid-19 "não são suficientes"

publicidade

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, advertiu nesta segunda-feira (22) que as atuais restrições no país "não são suficientes diante da situação dramática" provocada pelo surto de infecções de Covid-19. Com a atual evolução e os recordes diários de casos, a situação "será pior do que tudo o que vimos até agora", advertiu a chefe de Governo durante um encontro de dirigentes de seu partido, a conservadora União Democrata Cristã (CDU). A informação é de uma fonte que acompanhou o encontro.

A Alemanha, especialmente as regiões do sul e leste, é afetada por uma nova onda de infecções. Os especialistas e os políticos atribuem a alta de casos a uma das menores taxas de vacinação (68%) da Europa Ocidental. Com o avanço do vírus, a atual chanceler e seu provável sucessor, Olaf Scholz, decidiram na semana passada endurecer as restrições para as pessoas não vacinadas. A Covid-19 já matou mais de 99 mil pessoas no país.

