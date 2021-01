Merkel considera ''problemática'' suspensão da conta de Trump no Twitter

publicidade

A chanceler alemã, Angela Merkel, considera "problemático" o fechamento, por parte de várias redes sociais, incluindo o Twitter, das contas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - disse seu porta-voz nesta segunda-feira.

"É possível interferir na liberdade de expressão, mas de acordo com os limites definidos pelo legislador, e não por decisão da direção de uma empresa", alegou Steffen Seibert em entrevista coletiva. "Por isso, a chanceler considera problemático que as contas do presidente dos Estados Unidos nas redes sociais sejam fechadas definitivamente", acrescentou.

Veja Também

Na última sexta-feira, o Twitter suspendeu de modo permanente a conta de Donald Trump, dois dias depois dos acontecimentos violentos de seus seguidores que invadiram o Capitólio, em Washington.

Facebook e outros aplicativos e redes sociais, como Snapchat e Twitch, também suspenderam a conta do presidente republicano por um período não determinado.