Militares anunciam ter tomado o poder em Burkina Faso

publicidade

Militares anunciaram nesta segunda-feira pela televisão que tomaram o poder em Burkina Faso e dissolveram o governo. Também informaram ter fechado as fronteiras e prometeram uma "volta à ordem constitucional" em um "prazo razoável". O anúncio ocorre após os militares prenderem o presidente, Roch Marc Christian Kaboré, em um quartel em Uagadugu, a capital do país.

Os militares se amotinaram em vários pontos do país africano desde domingo para exigir mais recursos para conter os jihadistas. No poder desde 2015 e reeleito cinco anos depois com a promessa de tornar prioridade a luta contra os extremistas, Kaboré vinha sendo cada vez mais criticado pela população, farta da violência jihadista e de sua incapacidade de enfrentá-la.

Veja Também

Na manhã de segunda-feira, um jornalista da AFP viu um grupo de soldados encapuzados e armados estacionados do lado de fora da sede da Rádio Televisão de Burkina (RTB), que transmitia programas de entretenimento.

Soldados se rebelaram em vários quartéis do país, ontem, para exigir a renúncia dos chefes do Exército, assim como "meios adequados" para combater os jihadistas, que atuam no território desde 2015.

Na noite de domingo, foram ouvidos tiros perto da residência do chefe de Estado, e um helicóptero sobrevoou a área com todas as luzes apagadas, segundo moradores. Nos últimos meses, houve várias manifestações de protesto no país para denunciar a incapacidade das autoridades de conter o número crescente de atentados jihadistas.