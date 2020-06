Ministro anuncia máscara obrigatória na Espanha até derrotar o vírus

publicidade

O uso de máscara continuará sendo obrigatório na Espanha, sob pena de multa, quando acabar a flexibilização do confinamento, até a derrota "definitiva" do novo coronavírus, anunciou nesta terça-feira o ministro da Saúde, Salvador Illa.

As pessoas poderão ser multadas em 100 euros (112 dólares) caso não utilizem a máscara na via pública ou em espaços fechados quando não conseguirem respeitar a distância de segurança de 1,5 metro com outras pessoas, de acordo com um comunicado do ministério da Saúde.

