Ministro argentino dos Transportes morre em acidente de carro

O ministro dos Transportes da Argentina, Mario Meoni, morreu nessa sexta-feira quando capotou seu carro em uma estrada de Buenos Aires, informaram fontes do governo.

O ministro, de 56 anos, voltava conduzindo seu carro oficial após participar de um ato em conjunto com o presidente argentino, Alberto Fernández, na cidade de Rosário, a 300 km da capital argentina. "Com muita tristeza recebi a ingrata notícia do falecimento de @mariomeoni, ministro dos Transportes do nosso Governo", escreveu o presidente no Twitter.

"Com ele perdemos um político incansável e honesto, um funcionário exemplar. Com sincero pesar acompanho a quem, como eu, o tinha como tão querido e respeitado", declarou.

Con mucha tristeza recibí la ingrata noticia del fallecimiento de @mariomeoni, Ministro de Transporte de nuestro Gobierno.

Con él perdemos a un político cabal, incansable y honesto. Un funcionario ejemplar.

Con sincero pesar acompaño a quienes como yo lo han querido y respetado. pic.twitter.com/NV8gX5GmKJ — Alberto Fernández (@alferdez) April 24, 2021

O acidente ocorreu por volta das 21h30 na Rota Nacional 7, nas proximidades da cidade de San Andrés de Giles, a 120 km de Buenos Aires. Ainda não se sabe a causa do acidente.

Meoni era pai de duas crianças, e se dirigia até a cidade de Junín, onde foi prefeito, para passar o fim de semana junto de sua família. O político estava no cargo de ministro dos Transportes desde a posse de Fernández em 10 de dezembro de 2019. Políticos, opositores e governistas, lamentaram o trágico acidente e manifestaram luto pelas redes sociais.