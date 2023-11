Morre Alberto da Costa e Silva, membro da ABL, aos 92 anos

publicidade

O diplomata, historiador e poeta Alberto Vasconcelos da Costa e Silva morreu nesta madrugada, aos 92 anos, em casa. Eleito em 2000 para a Academia Brasileira de Letras (ABL), onde ocupava a cadeira número 9, presidiu a casa no biênio 2002-2003. Costa e Silva morreu de causas naturais, conforme a ABL.

Embaixador na Nigéria e no Benin no fim dos anos 70 e início dos 80, Costa e Silva era especialista em cultura e história da África. "Sua obra é fundamental para o desenvolvimento dos estudos e do ensino da história do continente africano", disse a ABL em nota.

Escreveu mais de 40 livros, entre poesia, ensaio, história, infanto-juvenil, memória, antologia, versão e adaptação. "A enxada e a lança" (1992) e "A manilha e o libambo" (2002), ambas sobre a África, são suas obras mais conhecidas.

Costa e Silva também serviu como embaixador em Lisboa (1986-90); em Bogotá (1990-93) e em Assunção (1993-95).