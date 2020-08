Morre aos 83 anos John Hume, Nobel da Paz pelo trabalho pelo fim da violência na Irlanda do Norte

publicidade

John Hume, ex-líder do Partido Social Democrata e Trabalhista (SDLP) e vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1998 por seu papel na reconciliação da Irlanda do Norte, faleceu nesta segunda-feira aos 83 anos, anunciou família. Em uma declaração na manhã de segunda-feira, sua família confirmou óbito em um lar de idosos em Derry. Ele sofreu de demência por muitos anos. "John faleceu durante a madrugada após uma curta doença", afirma um comunicado divulgado pelo clã do político católico nacionalista.

Ele foi o idealizador do acordo da Sexta-Feira Santa assinado em 1998 com o líder protestante do Partido Unionista do Ulster (UUP) David Trimble, que também recebeu o Nobel da Paz. O texto histórico pôs fim aos confrontos entre protestantes e católicos na região. Os dois receberam no mesmo ano o Nobel da Paz em reconhecimento a "seus esforços para encontrar uma solução pacífica a 30 anos de conflitos" que deixaram mais de 3,5 mil mortos.

O primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, descreveu Hume como um "dos maiores irlandeses que já existiram" e disse que sua vida foi uma das "grandes conquistas". "John Hume foi um grande herói e um verdadeiro pacificador", disse ele, acrescentando: "Todas as pessoas nesta ilha agradecerão por sua vida".

Já a premiê da Irlanda do Norte, Arlene Foster, disse que ele era "um gigante no nacionalismo irlandês". "Nos nossos dias mais sombrios, ele reconheceu que a violência era o caminho errado e trabalhou firmemente para promover a política democrática", escreveu o líder do Partido Sindicalista Democrático no Twitter.

Nascido em Londonderry em 18 de janeiro de 1937, Hume pensava em se tornar padre, mas depois de passar pelo seminário mudou de ideia e se formou em História e Francês, idioma que falava com fluência. Ele deu aulas em sua cidade natal, devastada pelo conflito e onde começou a atuar politicamente. Eleito como candidato independente ao Parlamento da província britânica em 1969, Hume integrou no ano seguinte o grupo de fundadores do SDLP.

Em 1983 foi eleito para o Parlamento britânico e nos anos seguintes ajudou a levar o conflito norte-irlandês às manchetes internacionais, com o envolvimento particular do ex-presidente americano Bill Clinton. Localmente, Hume iniciou o diálogo com os nacionalistas do Sinn Fein, o braço político do Exército Republicano Irlandês (IRA), e seu líder Gerry Adams, estabelecendo as bases para os acordos de paz.

Acordo de Belfast

O Acordo de Belfast – também conhecido como Acordo da Sexta-feira Santa, porque foi alcançado nesta datada em 10 de abril de 1998 – foi um acordo de paz entre os governos britânico e irlandês, e a maioria dos partidos políticos da Irlanda do Norte, sobre como a Irlanda do Norte deveria ser governada. As conversações que levaram ao Acordo abordaram questões que causaram conflitos nas décadas anteriores. O objetivo era estabelecer um governo novo e descentralizado para o país, no qual sindicalistas e nacionalistas dividissem o poder.

Sobre a questão constitucional de saber se a Irlanda do Norte deveria permanecer no Reino Unido ou se tornar parte de uma Irlanda unida, foi acordado que não haveria mudança sem o consentimento da maioria. Isso é chamado de "princípio do consentimento". A opinião da maioria no futuro poderá ser testada por referendo.

Os dois principais partidos políticos do Acordo foram o UUP, liderado por David Trimble e o SDLP, liderado por Hume. Outras partes envolvidas na obtenção do texto incluem Sinn Frin, o Partido da Aliança e o Partido Sindical Progressista. O Partido Sindicalista Democrático (DUP), que mais tarde se tornou o maior partido sindicalista, não apoiou o Acordo. Saiu das negociações quando o Sinn Féin e os partidos leais se juntaram, porque as armas paramilitares republicanas e leais não haviam sido desativadas.